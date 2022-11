Evolua Consultoria comemora seus dois anos em Brasília-DF

Como anda a saúde dos seus negócios? É uma pergunta bem pertinente, tratando-se de uma análise preliminar de uma empresa.



A Evolua Consultoria sabe da importância de se conhecer as características negociais e operacionais de cada cliente e para isso, oferece expertise e uma gama de serviços que só um atendimento exclusivo é capaz de alcançar.

A empresa, que iniciou suas atividades em Cascavel-PR, comemorou recentemente os dois anos da filial de Brasília-DF. Com clientes em 10 estados brasileiros, tem conquistado, na região Centro Oeste, respeito e credibilidade em soluções tributárias, societárias e finanças estratégicas nos diversos clientes já atendidos no período.

O sócio fundador Felipe André Machado é contador, especialista em direito e planejamento tributário e finanças estratégicas. Possui 20 anos de experiência em consultoria empresarial. A Evolua tem equipe própria e parceiros integrados por contadores, advogados, economistas, administradores e equipe de TI (tecnologia da informação). Tudo pensado de forma a garantir soluções empresariais personalizadas aos seus clientes em diversos estados do País. Isso torna a Evolua Consultoria uma empresa com status e projeção nacional.

Os cinco sócios da Evolua, cada um na sua especialidade, somam muitos anos de experiência. O trabalho consiste em priorizar a exclusividade, criando soluções a cada projeto. Os sócios da Evolua Consultoria são: Felipe André Machado (diretor geral), William Júlio de Oliveira (diretor jurídico), Daniel Francisco Miecznikowski (diretor de consultoria), Valdeir Cereza (coordenador tributário) e Claudio Sotana (diretor comercial regional e sócio do escritório em Brasília).

“Não oferecemos um produto tradicional, já pronto. Há todo um valor de essência e prévio, para somente depois emitir qualquer proposta. É preciso entender o negócio, fazer um detalhado diagnóstico. Nos posicionamos como uma boutique de consultoria. Antes de precificar, realizamos levantamentos para saber se vamos ou não atender as expectativas da empresa”, destaca o diretor geral da Evolua Consultoria, Felipe Machado.

A história da Evolua Consultoria começou a ser escrita em 2018 com um cliente. “A nossa maior venda é a entrega. Durante esse período, a empresa comemora a fidelização de mais de 115 clientes, com tendência de crescimento exponencial, sem perder a nossa identidade”. Prudência é outra palavra destacada por Felipe Machado. “É por isso que conquistamos respeito e credibilidade em um mercado tão competitivo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O diretor geral revela ainda uma das novidades da empresa para os próximos meses: Para aumentar a proximidade com clientes do estado de São Paulo, será inaugurada em janeiro de 2023 a filial Campinas – SP.

Filial Brasília

Para o sócio da filial de Brasília, Claudio Sotana, especialista em finanças, a capital federal tem características interessantes e bastante peculiares. O setor público, que impulsiona a região, contribui com a economia, com destaque para os setores de consumo e serviços. Em se tratando de unidade federativa, o DF é responsável pelo terceiro PIB nacional e o maior PIB per capita do Brasil. “Percebemos uma carência de consultoria que desenvolvesse, de forma integrada, soluções tributárias, societárias e de finanças estratégicas específicas para a necessidade de cada caso. Assim, conseguimos oferecer soluções customizadas aos clientes da região, com nosso atendimento diferenciado e muito mais próximo dos empresários”.

O diretor jurídico da Evolua Consultoria, William Júlio de Oliveira, que atua na área de direito societário, planejamento sucessório e implantação de sistema de governança corporativa, afirma que “estamos estrategicamente posicionados em Brasília por uma única e principal razão: Os clientes. Nos processos judiciais, acompanhamos diariamente os julgados pelo Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para acompanhamento das importantes decisões tributárias do País. No âmbito da consultoria, nossa intenção é levar as melhores práticas de governança corporativa e direito societário para os clientes aplicarem na sucessão empresarial e patrimonial”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A Evolua atende grandes grupos de empresas familiares. Ou seja, o objetivo é unir as expertises oferecidas pela consultoria, nos planejamentos sucessórios e da governança corporativa no ambiente da gestão de empresas. Essa demanda por consultoria é unânime em todo o Brasil e não tem sido diferente aqui no Distrito Federal”.

O diretor de consultoria da Evolua, Daniel Francisco Miecznikowski, tem uma função primordial na empresa: estimular a equipe e prepará-la para os desafios e metas. Atua nos direcionamentos e gestão dos trabalhos técnicos da Evolua. Para ele, “todo o trabalho é encarado como um projeto especialmente concebido e único para o cliente. Boas práticas de gestão são aplicadas na rotina de trabalho. Atualização constante, criatividade, curiosidade, capricho e muito estudo são características primordiais para atuação em nosso escritório”.

Reforça ainda que, entre os trabalhos, o Planejamento Tributário é uma das principais ferramentas de apoio para as empresas, sobretudo em um sistema em que os tributos consomem boa parte da margem dos negócios.

Valdeir Cereza, coordenador tributário e sócio da Evolua, acredita que a constituição de uma unidade em Brasília seja um marco importante para qualquer empresa e com a Evolua não foi diferente. “Temos orgulho e satisfação de estar no coração do Brasil, onde podemos acompanhar de perto as principais decisões que ditam o rumo e o futuro do nosso país, sempre atentos principalmente no que diz respeito ao cenário econômico e tributário. Além disso, visualizamos que a Evolua tem muito a agregar em toda a região do DF, oferecendo um trabalho personalizado e de excelência, com entregas alcancem os objetivos almejados da forma mais simplificada possível para os clientes da empresa na região. Neste sentido, contamos com profissionais que são experts em contabilidade, direito tributário e demais áreas afins, sempre atentos aos principais temas do momento e constante evolução”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Brasília, a empresa está sediada no Brasil 21, torre A, sala 501, telefones (61) 2107-9433 e (61) 98335 1513.

Site: evoluaconsultoria.com

IG: @evolua_consultoria

Clientes, amigos e parceiros na comemoração dos dois anos da filial Brasília, realizada na Maison Camargo, no Lago Sul.

Parte da equipe da Evolua Consultoria, que conta atualmente com mais de 20 colaboradores, sendo contadores, advogados, economistas, administradores e profissionais de tecnologia da informação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE