+ Pet: Aplicativo gratuito desenvolvido no DF facilita a vida de donos de bichinhos

A correria do dia a dia pode ser desgastante e, por consequência, atrapalhar a rotina com os pets. Por isso, a tecnologia vem para dar uma mãozinha e ajudar os donos a não esquecerem de cuidados importantes com os animais. O aplicativo + Pet, que foi desenvolvido no Distrito Federal, disponibiliza agenda, controle de carteirinha de vacinação e ainda a opção de adotar ou comprar um bichinho. O download é gratuito.

Desenvolvido no ano passado, o aplicativo já tem mais de 100 mil downloads e está disponível nas plataformas IOS e Android. Após se cadastrar, o usuário tem a opção de colocar a foto do bichinho e salvar a data de nascimento dele.

Na aba “agenda”, o dono consegue gerenciar tudo sobre o pet. É possível determinar datas e horários para atividades como: passeios, alimentação, banhos e medicamentos. Além disso, existe a possibilidade de cadastrar as vacinas que o animal recebeu, facilitando a vida do usuário e o bem estar do bichinho.

Além da agenda, o aplicativo + Pet manda lembretes para o usuário sem que ele precise abrir a plataforma. O dono também tem a opção de compartilhar toda a rotina do animal com outros integrantes da família.

O criador do aplicativo Fernando Hoffmeister explica que a plataforma é completa desde o início da vida do animal. “Além de facilitar a rotina do usuário a não esquecerem os compromissos, o + Pet também o ajuda a encontrar clínicas, serviços de petshop e até pet walker. Tudo de acordo com a localização. E o melhor: é tudo de graça “, explica.

Meu animal ideal

Já nessa opção, os pais de pets podem encontrar um novo animal. Caso o usuário queira comprar um bichinho, a plataforma disponibiliza uma lista de criadores – que trabalham com responsabilidade e ética.

Caso a necessidade seja de adoção, o aplicativo disponibiliza uma lista de anúncios, de acordo com a localização do usuário.

Mercado pet

O Brasil conta com o segundo maior mercado de produtos pets do mundo, segundo uma pesquisa da Euromonitor International. E a pandemia não desacelerou o crescimento do setor, que deve fechar 2021 com um faturamento em torno de R$ 37 bilhões. Os bons resultados têm atraído mais investimentos para o segmento e gerado oportunidades para quem quer empreender.

Segundo a pesquisa Radar Pet da Comissão de Animais de Companhia (Comac), grande parte dos brasileiros enxergam os pets como um filho ou membro da família. Por conta disso, a saúde dos animais de companhia é considerada tão importante dentro do lar quanto as das demais pessoas. Também existe uma grande preocupação com o envelhecimento do pet e o cuidado com a saúde preventiva dos animais.

Em Brasília, o mercado está cada vez mais aquecido, já que o DF tem a maior proporção de animais de estimação do país por habitante. “Essa é uma área que cresce cada vez mais e na capital do país não tem sido diferente. Por isso, optamos em desenvolver e lançar

o aplicativo por aqui”, pontuou Hoffmeister.