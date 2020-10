JBr News #028 – Quão profunda é a relação com o senador do dinheiro na cueca?

PUBLICIDADE

Na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro disse que a operação que flagrou o senador Francisco Rodrigues (DEM-RR) com R$ 30 mil dentro de sua cueca e nas nádegas era um exemplo veemente de que não há corrupção no governo e que todos são investigados, doa a quem doer. Mas até que ponto isso é de fato verdade? Afinal, Rodrigues era até hoje pela manhã vice-líder do governo e Bolsonaro tinha declarado, com relação a ele, que tinham uma relação “quase estável”. Mais do que isso, ele emprega com um alto salário um parente bem próximo do presidente. Enfim, o episódio macula ou não o presidente?

Esse é o tema do JBr News de hoje, o podfast Imagem & Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

