JBr News #075 – O jogo da política muda como nuvem…

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

A decisão dos partidos de esquerda de se unirem em torno do nome indicado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, virou o jogo da disputa pelo comando da Câmara dos Deputados. A vantagem inicial que tinha o candidato do Centrão e do governo, Arthur Lira, parece neste momento ter se esvaído. Mas política é como nuvem… Então, tudo ainda pode mudar. Os últimos detalhes dessa disputa de poder, suas causas e consequências.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!