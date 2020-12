JBr News #077 – EXCLUSIVO – O movimento no Senado em torno de Jayme Campos e o Conselho de Ética

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O JBrNews de hoje traz um furo de apuração para você. Os movimentos que envolvem o DEM e o Palácio do Planalto para emplacar na Presidência do Senado o atual presidente do Conselho de Ética, Jayme Campos (DEM-MT), e as reações que já surgiram em torno dessa articulação. Assista ao conteúdo para saber o que está sendo negociado, quais são os bastidores da articulação e suas possíveis consequências.

