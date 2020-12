JBr News #076 – Prisão no “paraíso da beleza e do caos”

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O Rio de Janeiro, que já não tinha governador, agora também não tem prefeito. Marcelo Crivella foi preso na manhã de hoje, acusado de ser o “01” de uma organização criminosa que cobrava propinas em contratos da prefeitura. O triste retrato de um estado cuja situação parece refletir a ruína de um país. E talvez de determinado tipo de opção política

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!