JBr News #108 – Com o Centrão, Bolsonaro terá tranquilidade?

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

As divergências entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o vice-presidente, Marcelo Ramos, em torno do decreto das armas apontam para uma evidência: a base construída pelo presidente Jair Bolsonaro a partir do Centrão não é coesa. A partir dessa constatação, o JBrNews de hoje discute quais são as implicações, tanto para o avanço das pautas no Congresso quanto para as eleições de 2022. O JBrNews é o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal