JBr News #107 – Qual, afinal, é a especialização de Pazuello?

No JBr News de hoje:

Reportagem do Jornal de Brasília hoje mostra que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não tem, na sua formação militar, a propalada especialização em logística. Ele tem experiência na área de intendência, na distribuição de uniformes, alimentos e outros produtos. A informação surge quando Pazuello está pressionado pela possibilidade de uma CPI no Senado e em meio à pandemia da covid-19 e os desafios da vacinação. E é o tema da análise do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

