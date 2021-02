JBr News #106 – Lira é o “reizinho” do Centrão?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Antes de se eleger, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou seu antecessor, Rodrigo Maia, de “reizinho”. Mas a forma como ele agora tenta impor a pauta do Centrão sobre o governo e os demais parlamentares, como bate o pé com decisões como a troca de lugar do Comitê de Imprensa não estarão fazendo dele o presidente autoritário e centralizador que criticava? No JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade, é por aí que acontece o debate e a análise. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!