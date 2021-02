JBr News #105 – Doria implodiu o ninho tucano?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

João Doria começou a semana movimentando-se para pavimentar sua candidatura à Presidência da República em 2022. Mas seus movimentos parecem ter gerado mais problemas que soluções, iniciando uma crise interna no PSDB. Os problemas no ninho tucano acontecem depois que a esquerda também chiou com o movimento de Lula de lançar Fernando Haddad candidato pelo PT. Será que os adversários do presidente derraparam na largada? Bolsonaro tem motivos para ir à toa? Esse é o tema do JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

