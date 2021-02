JBr News #104 – Lula errou ao indicar Haddad?

PUBLICIDADE

Os últimos movimentos da política provocaram um rearranjo das peças para a disputa de 2022. Lula correu, colocou-se fora do páreo e indicou Fernando Haddad para ser novamente o candidato do PT. Mas muitos avaliam que se precipitou. Não combinou com as demais forças de esquerda que reagiram. Além disso, a última pesquisa da XP parece mostrar que a disposição de jogo do eleitor para a próxima eleição vai muito pela centro-direita. Enfim, muita água ainda deverá rolar debaixo da ponte da política. Esse é o tema da análise de hoje no JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

