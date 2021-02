JBr News #103 – Rodrigo Maia: um pote até aqui de mágoa

PUBLICIDADE

O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia está de saída do DEM. Levará com ele o projeto de candidatura de centro que pretendia construir para se contrapor ao presidente Jair Bolsonaro? Para onde irá Maia? Quantos levará com ele? E o DEM, como ficará? Vai aderir de vez a Bolsonaro ou seguirá fluido, pronto para se adaptar a qualquer caminho, como inclusive sinalizou seu presidente, ACM Neto. As opções de Rodrigo Maia e do DEM são o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

