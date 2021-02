JBr News #102 – Conversas comprometedoras que podem virar o jogo

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O julgamento pedido pela defesa do ex-presidente Lula de suspeição de Sergio Moro como juiz da Lava Jato está há meses parado no gabinete do ministro Gilmar Mendes. Agora, com o surgimento da íntegra das conversas de Moro com o procurador Deltan Dallagnol, Gilmar quer sair de cima do processo e colocá-lo para julgar. Será que o conteúdo das conversas tem o potencial de provocar uma reviravolta no STF a ponto de desfazer as condenações de Lula e colocá-lo de volta no jogo da política? Será a volta de Lula e da polarização exatamente o que o presidente Jair Bolsonaro deseja para 2022? Nesse sentido, o novo ministro do Supremo Kássio Nunes Marques votará a favor de Lula? São questões que valem a análise de hoje do JBr News, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

