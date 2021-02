JBr News #101 – Os diálogos de Moro recolocam Lula de novo no jogo?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Por um lado, as eleições na Câmara e no Senado interromperam a construção que se fazia de uma alternativa de centro e recolocaram os caciques conservadores ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Resta saber agora quem estará do outro lado. Será que poderá ser o ex-presidente Lula? Os diálogo do ex-juiz Sergio Moro com o procurador Deltan Dallagnol, tornados agora públicos, poderão fazer o STF aceitar a ideia de que Moro foi parcial e anular as condenações do ex-presidente petista, recolocando-o no páreo? Assistiremos a essa polarização em 2022? Essa é a análise que fazem no JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!