JBr News #100 – É Bolsonaro que controla o Congresso ou é o Congresso que controla Bolsonaro?

Eleitos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco escreveram uma carta compromisso com as pautas que pretendem levar adiante no Congresso. E essa pauta, firmada em um documento por escrito, não é necessariamente a pauta do governo Jair Bolsonaro. Será que o Centrão, vitorioso no processo, pretende agora imprimir uma espécie de parlamentarismo branco? Esse é o tema do JBrNews de hoje, a análise política diária do JBrNews. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.

