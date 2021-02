JBr News #099 – A política está de volta ao Fla X Flu?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

As vitórias de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, os candidatos de Jair Bolsonaro na disputa pelos comandos da Câmara e do Senado, feriram gravemente o projeto de construção de uma candidatura de centro-direita para se contrapor à tentativa de reeleição do presidente em 2022. Um dos principais artífices desse projeto, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi o grande derrotado. Bolsonaro parece trazer de volta ao jogo a velha polarização, o Fla X Flu da política. Mas há diversas outras implicações vindas do resultado. E, para analisá-las, a edição de hoje do JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade, é especial. Para ajudar na leitura, Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago trazem como convidado o analista político Melillo Dinis.

