JBr News #098 – Rodrigo Maia: um pote até aqui de mágoa…

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Antes mesmo de se saber o resultado das eleições na Câmara, uma coisa era certa: o processo transformou Rodrigo Maia em um pote de mágoa. E ele certamente revidará sobre Bolsonaro. O JBrNews de hoje concentra-se na figura do deputado que se despede hoje da Presidência da Câmara e no papel que ele deverá exercer a partir de agora no jogo que será jogado até as eleições presidenciais de 2022. O JBrNews é o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

