JBr News #097 – Uma eleição cabeça a cabeça

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Embora os levantamentos apontem para uma vantagem de Arthur Lira na disputa pelo comando da Câmara, o jogo, na sua véspera, ainda está bastante indefinido. Mais de uma centena de deputados não revelam em quem vão votar, o que torna, portanto, o resultado final imprevisível. A segunda-feira, que inicia o mês de fevereiro, promete ser quente. E os desdobramentos da política este ano dependem todos desse resultado. Esse é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

