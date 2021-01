JBr News #096 – A curiosa saleta que vende de tudo para o governo

PUBLICIDADE

Como é possível que de uma minúscula saleta com apenas um sofá, uma mesa e um telefone tenha saído desde 2012 R$ 45 milhões em produtos adquiridos pelo governo? A prática não é nova, e, em princípio, nem é ilegal. Mas faz com que invariavelmente o governo pague mais caro pelos produtos, quando deveria pagar mais barato, porque é o maior comprador do país. Esse é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

