JBr News #095 – Guerra por poder, guerra por vacina, guerra por guloseimas. Assim está Brasília…

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O presidente Jair Bolsonaro admite em conversa que, de fato, está influindo na disputa pelos comandos da Câmara e do Senado. Porque sabe que ter esse controle poderá ser vital para a sua sobrevivência e para seus planos de reeleição em 2022. Assim, a disputa que terá desfecho no dia 1º de fevereiro está associada à guerra das vacinas. Que agora ganha um novo capítulo, até com discussão de compra de guloseimas. Em torno desse cenário segue o JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

