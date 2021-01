JBr News #094 – O oposto do que disse antes: a metamorfose de Bolsonaro

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O presidente Jair Bolsonaro agora agradece à China e comemora a importação dos insumos para a produção das vacinas. As mesmas vacinas que ele desdenhava não há muito tempo. O que provocou tamanha mudança de opinião? O eleitorado vai aceitar tal metamorfose? Esse é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal