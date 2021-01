JBr News #092 – Vacinas, pesquisas e eleição no Congresso. Por que ficou tudo junto e misturado.

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Mais dois milhões de doses de vacina chegaram hoje ao Brasil, vindas da Índia. É uma boa notícia, mas o que há de imunizante disponível ainda é pouco em comparação com a população brasileira. Assim, a ansiedade aumenta e a população sai em busca de culpados. Cai a popularidade do presidente. E isso impacta nas eleições que em breve acontecerão na Câmara e no Senado. Esses ingredientes, misturados, são o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.

