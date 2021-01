JBr News #091 – O presidente está preocupado. Saiba por quê

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Mais do que nunca, o presidente Jair Bolsonaro está preocupado com o futuro do seu mandato. Os erros que fazem com que hoje não haja segurança para a aquisição de novas doses da vacina contra a covid-19 parecem começar a cobrar a sua conta. E, nos corredores da Esplanada dos Ministérios, já se começa a admitir que a continuação do governo está em perigo. O presidente faz suas avaliações e seus movimentos. E bastidores dessas ações são o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.

