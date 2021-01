JBr News #090 – O que muda para o Brasil com a posse de Biden?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Em um de seus primeiros atos como presidente dos Estados Unidos, Joe Biden recolocou o país no Acordo de Paris, de compromisso com a redução de gases que provocam o aquecimento global. Ou seja, ficou clara a importância que o novo presidente americano dará à questão do meio ambiente. Eis aí um tema que certamente nos afetará diretamente. E, ainda no plano internacional, outras fichas parecem estar caindo diante dos nossos problemas para obter os insumos para produzir novas doses de vacina contra a covid-19. O JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade, gira em torno desses temas. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.

