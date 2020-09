JBr News #009 – Dinheiro público pode patrocinar fake news?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

A CPI das Fake News e a Polícia Federal investigam o patrocínio do governo a sites e blogs que veiculam notícias falsas ou que fizeram apologia a atos antidemocráticos. Informações nesse sentido foram repassadas ao Supremo Tribunal Federal no inquérito que foi aberto. Uma situação que pode provocar graves desdobramentos. Até onde o governo tem liberdade e legitimidade para utilizar dinheiro público no patrocínio de disseminação de notícias falsas ou na promoção de atos antidemocráticos.

Esse é o tema do JBr News de hoje, o podfast Imagem & Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Acompanhe também nosso programa semanal!