JBr News #089 – Entenda os erros diplomáticos que geram a nossa “síndrome da China”

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Desde que tomou posse, o governo Bolsonaro trata de minimizar, por razões ideológicas, a importância da China como parceira comercial estratégica. Seria cômico se não fosse trágico: agora o país se vê totalmente dependente da China para continuar sua campanha de imunização contra a covid-19. As duas vacinas que poderemos ter à disposição dependem da importação de insumos daquele país. E o governo agora corre para tentar desfazer os problemas diplomáticos que hoje emperram nossos negócios com a nação asiática. Esses erros de leitura política são o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!