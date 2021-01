JBr News #088 – As vacinas no centro da disputa pelo poder

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Os seguidos erros de avaliação levaram a algo que o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu evitar: o dia histórico do começo da vacinação contra a covid-19 transformou-se em um palco para o governador de São Paulo, João Doria, brilhar. Quais serão agora as repercussões disso na disputa pelo poder? De que forma alterarão a briga pelo comando do Congresso, o avanço ou o recuo dos pedidos de impeachment que há contra o presidente? Esse é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Esta semana, com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.

Esta semana, com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.