JBr News #087 – Teremos vacina na semana que vem?

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

A semana termina com a expectativa da aprovação das vacinas de Oxford e do laboratório AstraZeneca, fabricada aqui em parceria com a Fiocruz, e Coronovac, do laboratório Sinovac, aqui em parceria com o Instituto Butantan. Espera-se que elas estejam liberadas pela Anvisa no domingo. A partir daí, o que acontecerá, então? Qual será a logística da vacinação? Por onde e como começa? Os materiais necessários estão disponíveis? Em um trágico momento em que pessoas morrem asfixiadas em Manaus, esse é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

