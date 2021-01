JBr News #084 – Desde o Bigode, a Ford estava no Brasil. E agora?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Desde os famosos Fordinho Bigode do início do século passado, a Ford estava no Brasil. Foi a primeira montadora de veículos a se instalar no país. Agora, ela resolve sair e fabricar seus carros em outros países. O que motivou essa decisão da Ford? Quais os impactos econômicos que virão disso? E segue a disputa pelo comando no Congresso, agora com a decisão do MDB de lançar Simone Tebet para a presidência do Senado. Esses são os dois temas do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Esta semana, com Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!