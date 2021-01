JBr News #083 – Articulações no Congresso e o país à espera da vacina

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O deputado Baleia Rossi (MDB-SP) iniciou a semana em campanha pela presidência da Câmara. Estava na manhã de hoje em Santa Catarina. Diante do fortalecimento da sua candidatura contra a do deputado Arthur Lira (PP-AL), o governo do presidente Jair Bolsonaro tenta atrair dissidentes do MDB para tentar assim miná-lo? A estratégia vai dar certo? Enquanto isso, espera-se pela vacina, com os pedidos emergenciais a qualquer momento da vacina de Oxford, do laboratório AstraZeneca com a Fiocruz, e da Coronavac, feita no Brasil em parceria com o instituto Butantan. Esses foram os dois temas do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Esta semana com Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!