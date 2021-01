JBr News #080 – Se ele não pode fazer nada, quem pode?

PUBLICIDADE

O presidente soma mais uma frase infeliz para a sua vasta coleção. Diz que o país está quebrado, e ele não consegue fazer nada. Mas, se o presidente não consegue fazer nada, quem conseguirá? Bolsonaro ainda tentou consertar o que dissera. Mas pode um presidente brincar assim com os destinos do pais que governa? A opinião trouxe consequências, influiu na economia. Essa é a análise do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim e Estevão Damázio.

