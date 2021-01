JBr News #079 – Infeliz Ano Novo?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Pesquisa do Instituto Datafolha mostra um triste quadro de pessimismo da população neste início do ano de 2021. De acordo com a pesquisa, a maioria da população não tem boa expectativa quanto ao que irá acontecer este ano na economia, principalmente em função das consequências da continuação da pandemia da covid-19, que recrudesce neste momento, enquanto se espera pela chegada da vacina. Como se comportará diante deste quadro o presidente Jair Bolsonaro e seu governo? De que forma tudo isso impactará no conceito da população? Essa é a análise do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim e Estevão Damázio.

