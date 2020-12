JBr News #074 – Quem caiu na armadilha de quem?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

A disputa de poder na Câmara dos Deputados virou uma guerra, com armadilhas colocadas pelos dois lados. O presidente Bolsonaro tentou jogar sobre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a responsabilidade pela não prorrogarão do 13º salário do Bolsa Família. Maia chamou o presidente de mentiroso e deu o troco. A briga dos dois envolve bilhões de reais e as expectativas da população mais pobre do país. Quem vence a guerra? Quem caiu na armadilha de quem? Essa é a análise do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

