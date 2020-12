Jbr News #073 – Quando o jogo embola, fica imprevisível…

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

A decisão do STF que impediu as reeleições de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre nas presidências da Câmara e do Senado embolou o jogo. Embora Arthur Lira, do Centrão, apareça como favorito na Camara, há outros nomes ali na disputa. E, no Senado, surgem também diversas candidaturas. A experiência mostra que nas vezes em que isso aconteceu, os resultados acabaram sendo imprevisíveis. É o que analisam Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!