JBr News #071 – Termo de responsabilidade ou de irresponsabilidade?

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Na MP que está sendo preparada pelo governo, há a previsão de exigência de um termo de responsabilidade por cada pessoa antes de tomar a vacina contra a covid-19. A inclusão vem gerando polêmica. Nenhum país fez exigência semelhante. E ela equivale a dizer às pessoas que a substância que ela está tomando é arriscada. Em um momento já tão tenso e complicado, tem sentido incutir mais essa dúvida na cabeça das pessoas diante do uso de um produto testado e aprovado? Em que isso ajuda? Esse é o tema da análise de Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

