JBr News #068 – Cenas de toma lá dá cá explícito

A carta que o agora ex-ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio postou para seus colegas de governo explicita coisas que até então somente se desconfiava que acontecessem. O ministro declara na carta que o toma lá dá cá do governo com o Centrão, articulado pelo ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, é o preço mais caro que já se pagou na história da República em troca de apoio político. Acusações graves que levaram à sua demissão. Mas vai ficar só nisso? É que analisam Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago na edição de hoje do JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade.

