JBr News #067 – No mundo, a vacina é um fato. E, no Brasil?

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

A poderosa imagem da senhora de 90 anos, a primeira inglesa imunizada contra a covid-19, certamente pesou nos corredores da Esplanada dos Ministérios. A vacina não é mais uma ideia. Ela tornou-se um fato. E, diante disso, o governo parece ter acelerado o caminho para fazer com que ela chegue até nós. Como se deu essa mudança, por conta de quais pressões, e o que deve acontecer agora é o tema da análise de Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

