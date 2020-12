JBr News #066 – Quem dará as ordens na guerra das vacinas?

PUBLICIDADE

Os governadores procuraram o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e conseguiram dele algumas respostas. O ministro previu um plano de vacinação a partir de fevereiro. Mas diversas questões ainda ficaram em aberto. O governador de São Paulo, João Doria, quer começar a vacinar no seu estado a partir de 25 de janeiro. Estuda ir à Justiça para ter essa garantia. E governadores falaram de fazer compras individuais e planos próprios. A vacinação no Brasil corre o risco de virar um salve-se quem puder? Esse é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

