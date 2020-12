JBr News #065 – E não foi com o Supremo, com tudo…

PUBLICIDADE



Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Numa reviravolta inesperada, o Supremo Tribunal Federal não concedeu aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, o direito de se reelegerem. A tendência inicial não era essa, mas os ministros acabaram impactados pela pressão que veio das redes sociais e da imprensa e compreenderam que a reeleição seria uma inconstitucionalidade. O que houve no fim de semana que fez os ministros do Supremo mudarem de ideia? O que acontece agora no Congresso Nacional? Esse é o tema do JBrNews de hoje, a análise política diária que é feita no podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

