JBr News #064 – Bolsonaro ganha a disputa em 2022?

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Duas pesquisas divulgadas hoje, pelo Paraná Pesquisas e pelo Instituto Ideia/Revista Exame, mostram o presidente Jair Bolsonaro como o favorito neste momento nas eleições de 2022. Mas a pesquisa do Instituto Ideia, além de projetar o quadro eleitoral, mostra também uma queda forte na popularidade de Bolsonaro. Assim, diante dos dois quadros, a projeção de 2022 e a popularidade agora, quais parecem ser realmente as chances de reeleição do presidente? Essa é a análise que fazem Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

