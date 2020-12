JBr News #063 – Nos tapetes do Congresso, um jogo de profissionais

PUBLICIDADE



Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

A disputa pelos comandos da Câmara e do Senado é bruta. De um lado, o DEM de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. De outro, o Centrão do deputado Arthur Lira. Entre os dois pólos, os interesses do governo Jair Bolsonaro e dos demais partidos políticos. Enquanto as coisas não se definem, a pauta de votação fica parada e o Congresso paralisado. O povo brasileiro que espere… Esse é o tema do JBr News de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

