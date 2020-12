JBr News #062 – E o Congresso, começa quando?

PUBLICIDADE



Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O ano de 2020 entrou no seu último mês. E não temo ainda Orçamento para o ano que vem aprovado. Na verdade, nem instalada foi ainda a Comissão Mista de Orçamento. As prometidas reformas estruturantes, tributária, administrativa, dormem em gavetas. Será votada a PEC Emergencial do combate à pandemia? Teremos ou não auxílio emergencial para a população mais carente? Até quando e com qual valor? Todos esses temas estão na pauta do Congresso. Mas não andam por diversas razões. E a análise dessas razões é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

