JBr News #061 – O PT inicia sua DR

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Concluídas as eleições municipais, o PT parece ter entrado em certa crise existencial. Embora parte do partido ainda tente minimizar o que houve, outras alas consideram que claramente a legenda dos trabalhadores saiu derrotada do pleito. Que tapar o sol com a peneira seria agora o pior caminho e que, nesse sentido, o partido precisa reconhecer e discutir seus erros, corrigindo seu rumo. A DR do PT é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

