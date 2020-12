JBr News #060 – A polarização virou passado?

PUBLICIDADE

Ao final das eleições municipais deste ano, o presidente Jair Bolsonaro não tem nenhum prefeito claramente identificado com seu projeto. E o PT, pela primeira vez na sua história, não administra nenhuma capital. Ou seja, os atores principais das últimas discussões políticas pareceram coadjuvantes agora no sentimento dos eleitores nas cidades. O que isso projeta para as próximas eleições presidenciais em 2022? A polarização que marcou a discussão política nos últimos anos foi definitivamente superada? Quem, então, se fortalece e quem sai enfraquecido? No podfast do Imagem&Credibilidade, o JBrNews Especial de hoje – Eleições 2020, o Voto da Incerteza –, Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago analisam o quadro político do país à luz do resultado das eleições municipais.

