JBr News #059 – De 2020 direto para 2022

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O resultado final das eleições muncipais já projeta como se organizarão os partidos e seus candidatos para as eleições presidenciais de 2022. A partir dos resultados do segundo turno, já começam a ser costuradas alianças por um lado enquanto algumas uniões antigas se esgarçaram e agora parecem impossíveis de se manter. A partir do quadro em quatro das capitais onde se disputa o segundo turno – São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife –, o JBrNews de hoje, no podfast Imagem&Credibilidade, faz uma análise de como o jogo se organiza para as próximas eleições presidenciais. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

