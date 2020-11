JBr News #058 – No Brasil, é possível governar sozinho?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Independentemente dos resultados ao final do pleito, é inegável que o PSOL é uma das grandes novidades destas eleições municipais. O desempenho em São Paulo e Belém coloca o partido em um novo patamar na disputa política do país. Nesse sentido, a legenda de Guilherme Boulos já sofreu uma provocação do ex-presidente Lula: “Uma coisa é estar na oposição, outra é ser governo”. E Boulos, em uma entrevista, já admitiu que, de fato, “não é possível governar sozinho”. No fundo, pela esquerda, é um dilema parecido ao de Jair Bolsonaro quando prometia uma nova política, sem conchavos, que hoje não cumpre na sua aproximação com o Centrão. A partir do caminho que vai tomando a eleição municipal, essa é a análise do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Como governar em um país fragmentado e na lógica da coalizão política? Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!