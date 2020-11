JBr News #057 – Segundo turno será a hora da esquerda?

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Se o primeiro turno indicou uma opção mais forte dos eleitores pelas candidaturas de centro, o segundo turno, de acordo com as pesquisas, vai demonstrando um fortalecimento da esquerda, mesmo que seus candidatos ao final acabem não vencendo. Marília Arraes, do PT, lidera em Recife, Manuela D´Ávila, do PCdoB, acirra a disputa em Porto Alegre, e Guilherme Boulos, do PSOL, experimenta avanços em São Paulo. De que forma esse reposicionamento da esquerda terá reflexos para a disputa presidencial em 2022?

É o que analisam Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

