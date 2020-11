JBr News #056 – Bolsonaro e seus próximos desafios

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

A disputa política não para. Na reta final das eleições municipais, os próximos jogos já começaram. A correlação de forças que sai dos pleitos nas cidades ajudará a definir em fevereiro como se darão as eleições para o comando das duas Casas do Congresso, Câmara e Senado. E o resultado dessa batalha definirá quem irá com mais ou menos força para a disputa presidencial em 2022. Sabedor de que não se saiu bem no jogo municipal, Bolsonaro agora trabalha para não perder também a próxima partida no Congresso. E isso também influirá na escolha partidária que ele vai precisar fazer para ser candidato em 2022. Enfim, um jogo complicado. Que Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago explicam no JBr News de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!