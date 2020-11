JBr News #055 – Para onde vai soprar o vento político em 2022?

PUBLICIDADE

Concluído o primeiro turno das eleições municipais, a uma semana do segundo turno, os atores que se preparam para disputar a eleição presidencial em 2022 analisam os resultados e tiram as suas conclusões. E, nesse sentido, tanto o governador de São Paulo, João Doria, quanto conselheiros do presidente Jair Bolsonaro parecem ter pressentido que a direção do vento político brasileiro mudou. Doria faz acenos à centro-esquerda e os conselheiros de Bolsonaro pedem a ele mais moderação. Mudou o sentimento do país? Como isso se refletirá nas próximas eleições presidenciais? Para onde soprará o vento?

Esse é o tema da análise política do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

