JBr News #054 – A Justiça bate à porta do Planalto

PUBLICIDADE

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

Nas últimas semanas, investigações em vários processos do Ministério Público e do Judiciário evoluíram trazendo problemas para o presidente Jair Bolsonaro, seus familiares e se aproximando do Palácio do Planalto. Eles talvez tenham ficado um pouco escondidos primeiro pelas eleições nos Estados Unidos e depois pelas eleições municipais aqui. Mas agora tudo indica que ganharão nova dinâmica tanto os processos que envolvem o senador Flávio Bolsonaro como os que correm no Supremo Tribunal Federal sobre fake news e atos antidemocráticos. As consequências dessas ações e apurações são o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!